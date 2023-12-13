Диетолог Янг рассказала о негативных последствиях пропуска завтрака

Диетолог Кэролайн Янг рассказала о важности завтрака для здорового образа жизни. В беседе с Eat This, Not That! она объяснила, что пропуск утреннего приема пищи может негативно сказаться на здоровье, вызывая различные негативные последствия.
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