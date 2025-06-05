День на самой гламурной улице Москвы. Роскошь и стиль

Австралийцы Наташа и Патрик рассказали о минусах и плюсах жизни в России на своем YouTube-канале. По их словам, страна сочетает в себе яркие контрасты: от сурового климата и вечной готовности к холоду — до удивительной эстетики городской жизни, где даже прогулка в парке превращается в показ мод.
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