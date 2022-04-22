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Российский ТОС "Солнцепёк" уничтожает позиции националистов и ВСУ в Донбассе

Российский ТОС "Солнцепёк" уничтожает позиции националистов и ВСУ в Донбассе

Российские военные нанесли очередной мощный удар по позициям украинской армии. Телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" опубликовал видеозапись, на которой продемонстрирована эффективная работа тяжёлой огнёметной системы "Солнцепёк".

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