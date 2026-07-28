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Театр абсурда

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«До последнего украинца»: Зеленский больше не скрывает — мобилизация станет главной задачей нового руководства армии

«До последнего украинца»: Зеленский больше не скрывает — мобилизация станет главной задачей нового руководства армии

Зеленский назвал мобилизацию главной задачей нового руководства армии Иллюстрация: "Блокнот" Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года и регулярно продлевается.

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