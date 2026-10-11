Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Промежуточные результаты кампании по воздействию на логистические узлы Киевской агломерации

Промежуточные результаты кампании по воздействию на логистические узлы Киевской агломерации

Промежуточные результаты кампании по воздействию на логистические узлы Киевской агломерации.Фактически, началом масштабной работы по уничтожению складов и логистических центров в Киеве и его окрестностях можно считать удар 19 июля 2026г по складам "Амтел" (https://t.

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