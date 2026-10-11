Промежуточные результаты кампании по воздействию на логистические узлы Киевской агломерации.Фактически, началом масштабной работы по уничтожению складов и логистических центров в Киеве и его окрестностях можно считать удар 19 июля 2026г по складам "Амтел" (https://t.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кучно пошло по ми...
- На Сахалине ликви...
- Кучно пошло по ми...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым