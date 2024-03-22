Приметы и поверья на 23 марта 2024 года связаны с Василисой – вешней воды указательницей Ирина ЛысенкоВеличественное празднование народного праздника Василисы — вешней воды указательницы, окутывает день пятницы, 23 марта 2024 года, словно таинственная дымка весеннего утра.
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