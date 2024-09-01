Карпов о причинах перехода в «Сибирь»: «Потолок зарплат появился. Игроки расходятся в разные команды, клубы становятся сильнее»

32-летний форвард перешел в новосибирскую команду после расторжения контракта с «Металлургом». – Вы на протяжении всей карьеры играли в топ-клубах, поэтому хотелось бы узнать, что именно перевесило в пользу «Сибири»? – Наверное, тот факт, что появился потолок зарплат.