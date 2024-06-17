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Сразу в пять вузов смогут подать заявление онлайн владимирские выпускники

Сразу в пять вузов смогут подать заявление онлайн владимирские выпускники

Абитуриенты также могут выбрать и заключить на портале госуслуг договор целевого обучения.Выпускники Владимирской области смогут подать заявление в режиме онлайн сразу в пять вузов.

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