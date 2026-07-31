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Регионы России

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Германия призвала Испанию восстановить контроль над ситуацией с мигрантами в Сеуте

Германия призвала Испанию восстановить контроль над ситуацией с мигрантами в Сеуте

Министерство иностранных дел Германии обратилось к Испании с призывом как можно скорее восстановить полный контроль над ситуацией в испанском анклаве Сеута после массового незаконного пересечения границы мигрантами.

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