Германия призвала Испанию восстановить контроль над ситуацией с мигрантами в Сеуте

Министерство иностранных дел Германии обратилось к Испании с призывом как можно скорее восстановить полный контроль над ситуацией в испанском анклаве Сеута после массового незаконного пересечения границы мигрантами.
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