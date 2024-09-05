В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и в связи с началом учебного года в период с 25 августа по 5 сентября 2024 года Госавтоинспекция МВД Республики Беларусь проводит специальное комплексное мероприятие ´Внимание - дети!´.