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The Times: УЕФА, АФК и КОНКАКАФ готовы создать альтернативные турниры без ФИФА

УЕФА, Азиатская конфедерация футбола (АФК) и Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) рассматривают возможность создания альтернативных международных турниров, если президент ФИФА Джанни Инфантино не покинет свой пост, сообщает The Times.

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