Как Пётр Толстой дважды поставил французов на место. На их же ТВ

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой отлично владеет французским языком, благодаря чему, в том числе, не редко является приглашённым гостем на французское телевидение, где пытается донести до присутствующих порой даже самые очевидные вещи, скрываемые местными пропагандистами.