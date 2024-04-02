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Гаврилов: НАТО опасается реализации РФ заявленных целей СВО

Гаврилов: НАТО опасается реализации РФ заявленных целей СВО

У НАТО есть серьезные опасения, что РФ удастся реализовать заявленные цели СВО, пишет РИА Новости со ссылкой на главу делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова.

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