Гаврилов: НАТО опасается реализации РФ заявленных целей СВО

У НАТО есть серьезные опасения, что РФ удастся реализовать заявленные цели СВО, пишет РИА Новости со ссылкой на главу делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова.
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