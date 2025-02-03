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Народ должен знать настоящих Русских людей, Наших Артистов. ..

Народ должен знать настоящих Русских людей, Наших Артистов. ..

  Если на улице спросить рядового россиянина или белоруса, кто из наших актёров, певцов. писателей активно поддерживает спецоперацию, то назовут, почти наверняка, лишь двоих:  Певца Ярослава Дронова, более известного под сценическим именем Shaman, и писателя Захара Прилепина.

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Александр Ляшенко
Дай им Бог Здоровья,Здоровья и Здоровья!
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