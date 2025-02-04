Из Татарстана в Курскую область отправили больше 4 тыс. продуктовых наборов

Больше 4 тысяч продуктовых наборов доставили сегодня из Татарстана в Курскую область. Груз отправили при поддержке главы республики Рустама Минниханова, МЧС России и Управления МЧС России по Республике, а сопровождали его члены Молодежного парламента Госсовета Татарстана.