Россиянам назвали предельно допустимую дозу водки

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При производстве водка проходит многократную фильтрацию, но все же содержит сивушные масла, которые оказывают дополнительное токсическое воздействие на организм, напомнил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.