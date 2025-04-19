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Россиянам назвали предельно допустимую дозу водки

Россиянам назвали предельно допустимую дозу водки

При производстве водка проходит многократную фильтрацию, но все же содержит сивушные масла, которые оказывают дополнительное токсическое воздействие на организм, напомнил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

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