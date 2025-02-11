Telegraph: США приостановили работу над мирным планом по Украине

Урегулирование конфликта может затянуться, поскольку американский спецпосланник по Украине намерен встретиться с лидерами каждой страны НАТО Администрация президента США Дональда Трампа приостановила разработку плана по урегулированию конфликта на Украине.
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