«Подыграли Путину»: Рада оставила Украину без «голодомора»

Homo Sapiens

так устроили бы Сытомор, заморили бы людей сытостью, все продукты бы продавала только одна фирма "Товары на шару" со 100%ной скидкой, бесплатно! Пусть умрут от сытости, будут брать всё, что хотят! Типо ,коммунисты организовали голодомор, поставили трагедию (талантливые организаторы, сумели организовать эпичный голодоморище), а мы ,современные хохлы, поставим комедию, организуем сытомор, отменим плату за еду, пусть все наедаются!