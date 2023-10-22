Политнавигатор Верховная рада утвердила поправку, которой предусматривается направить сотни миллионов гривен в Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью, лишив тем самым финансирования музея так называемого «голодомора» .
«Подыграли Путину»: Рада оставила Украину без «голодомора»
Комментарии
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Юрий Золотарев
Ххоспиде-е-е! Дык этш она от ГОЛОДА опухла! Ясенжепень!!
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10 час.
Александр Почекунин
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8 час.
Homo Sapiens
так устроили бы Сытомор, заморили бы людей сытостью, все продукты бы продавала только одна фирма "Товары на шару" со 100%ной скидкой, бесплатно! Пусть умрут от сытости, будут брать всё, что хотят! Типо ,коммунисты организовали голодомор, поставили трагедию (талантливые организаторы, сумели организовать эпичный голодоморище), а мы ,современные хохлы, поставим комедию, организуем сытомор, отменим плату за еду, пусть все наедаются!
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7 час.
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