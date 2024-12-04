Если у вас таунхаус: на что еще потратить областной маткапитал

Южноуральские депутаты внесли поправки в закон о материнском капитале в Челябинской области. Теперь семьи, получившие региональный маткапитал, могут потратить его на реконструкцию дома блокированной застройки.
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