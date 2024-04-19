Пытался убить детей: Мигрант из Узбекистана напал на мальчика в Москве

Татьянка Яцук Почему пьяные мигранты шарятся по подъездам и пристают к детям с идиотскими вопросами, а потом ещё и убить пытаются????? Кто ответит?!

Людмила Абрамова вот Вам и не пьют они )) еще как пьют мусульмане...выгонять нужно из России, хватит уже экспериментов-опыт мы все "братья" не удачный!