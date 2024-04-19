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Пытался убить детей: Мигрант из Узбекистана напал на мальчика в Москве

Пытался убить детей: Мигрант из Узбекистана напал на мальчика в Москве

Мальчик с друзьями пережидали в подъезде сильный дождь. В это время к ним подошёл пьяный мужчина и начал расспрашивать, какой они национальности и почему тут сидят.

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Комментарии
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Татьянка Яцук
Почему пьяные мигранты шарятся по подъездам и пристают к детям с идиотскими вопросами, а потом ещё и убить пытаются????? Кто ответит?!
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13 час.
Людмила Абрамова
вот Вам и не пьют они )) еще как пьют мусульмане...выгонять нужно из России, хватит уже экспериментов-опыт мы все &quot;братья&quot; не удачный!
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13 час.
ШКИПЕР
Разве можно себе представить , что ПЬЯНЫЙ узбек в Ташкенте, Самарканде или у себя в кишлаке может напасть на ребёнка ? Правильно - нет , потому что ему так рога закрутят, что мама не горюй , а России можно - диаспора отмажет.
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7 час.

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