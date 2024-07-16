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Петербургский дневник

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Генсек НАТО не одобрил идею сбивать летящие в сторону Польши ракеты ВС РФ

Генсек НАТО не одобрил идею сбивать летящие в сторону Польши ракеты ВС РФ

Альянс не собирается становиться частью конфликта Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Польша, являясь членом Североатлантического альянса, не будет сбивать самолеты и ракеты ВС РФ в небе над Украиной.

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