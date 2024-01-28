Депутат Рады Чернев: украинок пока не будут мобилизовывать

Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил телеканалу «24», что пока не предполагается добавление женщин в мобилизационный ресурс на Украине, поскольку мужчин считается достаточным числом для решения поставленных задач.