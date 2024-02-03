Угнетение учителей в СССР, позднесоветская неграмотность и «короли» советского сервиса

лл лина любимцева Сколько этим "историкам" заплатили из-за бугра, чтобы так нагло врали?!! Если советская 1 тысяча рублей сейчас эквивалентна 1 миллиону современных рублей (а по более точным расчетам 1,5 миллиона рублей), то сколько зарплата с доплатами за все, будет в пересчете на нынешние деньги?!! Кроме того, к примеру сельским учителям, выделялось бесплатное жилье... В СССР, значит, учителей "угнетали", а вот современные учителя прямо шикуют и свободны? ТАК?... От чего свободны? От денег?... ТАК ВОТ: КАК ПЛАТЯТ, ТАК И УЧАТ...

VD Varvara Demchenko он не лжет,чтобы получать 200 рублей учитель должен брать 1.5-2 ставки в зависимости от стажа,а это каждый день по 6 уроков,а еще ты классный руководитель ,ответственный за все на свете,если даже когда твой ученик вместе с родителями уезжает в Израиль.Субботы были рабочие,а ты должен подготовиться к урокам,сходить с детьми в поход или театр,или и т.д.Домашнюю работу только ночью.