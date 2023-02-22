Подогреватель топлива для автомобиля: выбор, установка и преимущества

В холодные зимние месяцы автовладельцы сталкиваются с проблемой трудного запуска двигателя. Это связано с тем, что низкие температуры воздуха приводят к образованию конденсата, который затрудняет подачу топлива в двигатель.
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