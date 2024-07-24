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Генерал Попов срочно обратился к Минобороны и Генштабу после массированного удара по Ростову: "Это всё просчитывается"

Генерал Попов срочно обратился к Минобороны и Генштабу после массированного удара по Ростову: "Это всё просчитывается"

Генерал-майор Владимир Попов – заслуженный военный лётчик выступил со срочным обращением к Минобороны и Генштабу после массированного удара противника по Ростову.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Давно пора.  Только третий год войны, а наш ГШ до сих пор не дает команды на уничтожение логистики врага, ж/д мостов,  узловых станций перекатки колесных пар, тяговых подстанций, виадуков и т.д..  Те же входы в Бексидский тоннель!  По этой логистике уже третий год потоком идут эшелоны с вооружением и боеприпасами  НАТО для ВСУ.  А наши парни в окопах расплачиваются за это своими жизнями.  Какой сволочи  это выгодно!?
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