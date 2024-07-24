Генерал Попов срочно обратился к Минобороны и Генштабу после массированного удара по Ростову: "Это всё просчитывается"

АЛ

Александр Лагуткин

Давно пора. Только третий год войны, а наш ГШ до сих пор не дает команды на уничтожение логистики врага, ж/д мостов, узловых станций перекатки колесных пар, тяговых подстанций, виадуков и т.д.. Те же входы в Бексидский тоннель! По этой логистике уже третий год потоком идут эшелоны с вооружением и боеприпасами НАТО для ВСУ. А наши парни в окопах расплачиваются за это своими жизнями. Какой сволочи это выгодно!?