Захарова: Россия идет вперед, пока Британия думает о нанесении ей поражения

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала участие украинских военнослужащих в параде в Лондоне по случаю 80-летия победы над нацистской Германией, отметив, что, пока Великобритания строит планы по стратегическому ослаблению России, сама страна продолжает развиваться.