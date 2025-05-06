Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала участие украинских военнослужащих в параде в Лондоне по случаю 80-летия победы над нацистской Германией, отметив, что, пока Великобритания строит планы по стратегическому ослаблению России, сама страна продолжает развиваться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии