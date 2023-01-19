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В Петербурге разоблачили этническую банду наркоторговцев

В общей сложности было обнаружено и изъято около 700 граммов психотропных веществ. Сотрудники полиции пресекли деятельность таджикской этнической преступной группы, участники которой занимались наркоторговлей на территории Петербурга и Ленобласти.

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