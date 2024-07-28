Будьте осторожны с электрическими кабелями. Что рекомендуют эксперты

В связи с участившимися случаями поражения электрическим током, зарегистрированными за последние недели в Молдове, специалисты Национального агентства регулирования энергетики (НАРЭ) выступили с рядом рекомендаций.
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