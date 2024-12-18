Пропал Шойгу. Не видно с марта: Легенду пришлось срочно менять

ninikooo Митусова

А кто ему мешал назначать жесткие аудиты?! Вся шваль поковеркав, генералы , обвешанные юбилейными медальками и ворующие миллионами, имеющие замки и автопарки раритетных маших, имели охрану мордоворотов, а боевой генерал, Герой труда, человек, которого знал и уважал весь ученый мир, жил в обычном доме и без охраны. Вредительство?!