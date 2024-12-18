Царьград Коллаж Царьграда. Буквально накануне обладатели методичек начали усиленно качать известную тему о пропавшем секретаре Совбеза Сергее Шойгу - мол, не появлялся с марта, а сегодня пришлось срочно переключаться.
Пропал Шойгу. Не видно с марта: Легенду пришлось срочно менять
Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Если так то правильно сделал!
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5 час.
ninikooo Митусова
А кто ему мешал назначать жесткие аудиты?! Вся шваль поковеркав, генералы , обвешанные юбилейными медальками и ворующие миллионами, имеющие замки и автопарки раритетных маших, имели охрану мордоворотов, а боевой генерал, Герой труда, человек, которого знал и уважал весь ученый мир, жил в обычном доме и без охраны. Вредительство?!
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4 час.
Олег Самойлов
Слабовато стало с дисциплиной - по сравнению с КАКИМИ временами?
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3 час.
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