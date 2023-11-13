Политика просто с Игорем Таланцевым Проблемы с нелегальной миграцией в России волнуют даже детей.
Выяснилось, почему в России начался разгул нелегальной миграции: кто и зачем додумался ограничить МВД мораторием на проверки бизнеса?
Комментарии
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Сергей Исмайылов
Что-то не нашёл в моратории отдельной статьи о запрете проверки нелегальных мигрантов. Так что котята отдельно и котлеты отдельно. Проверка бизнеса по мораторию, а контроль над миграцией в соответствии с ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ просто саботируется по известным всем причинам. Автор лукавит, переводя стрелки на Мишустина.
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5 час.
Андрей Тихонов
да все они в доле , от путина и вниз" до упора"...
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4 час.
виктор климахин
Тут идет не один десяток лет и тот кто служил в стройбате с черножопыми в один голос подтвердят Это национальная вражда черножопых шакалов идет со становления нации и государства и будет пока их контролируют мечети и учат убивать неверных эти гены не исправить Решение одно убивать черножопых шакалов как проказу и чуму холеру А виноваты олигархи предприниматели работаете ли чиновники депутаты продажные у нас безработица а для черножопых все льготы пенсии а нам хрен И где эти ишаки на рынке ходят табунами и нападают на Россиян идет захват страны и власти а полицаи продажные не возбуждают уголовные дела а берут взятки
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4 час.
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