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Выяснилось, почему в России начался разгул нелегальной миграции: кто и зачем додумался ограничить МВД мораторием на проверки бизнеса?

Выяснилось, почему в России начался разгул нелегальной миграции: кто и зачем додумался ограничить МВД мораторием на проверки бизнеса?

Политика просто с Игорем Таланцевым Проблемы с нелегальной миграцией в России волнуют даже детей.

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Комментарии
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Сергей Исмайылов
Что-то не нашёл в моратории отдельной статьи о запрете проверки нелегальных мигрантов. Так что котята отдельно и котлеты отдельно. Проверка бизнеса по мораторию, а контроль над миграцией в соответствии с ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ просто саботируется по известным всем причинам. Автор лукавит, переводя стрелки на Мишустина.
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5 час.
Андрей Тихонов
да все они в доле , от путина и вниз&quot; до упора&quot;...
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4 час.
виктор климахин
Тут      идет   не  один   десяток    лет    и  тот   кто   служил    в  стройбате    с   черножопыми    в  один  голос  подтвердят   Это   национальная   вражда    черножопых   шакалов    идет   со  становления    нации      и  государства   и  будет    пока   их   контролируют    мечети    и  учат    убивать    неверных    эти  гены    не  исправить    Решение   одно   убивать    черножопых   шакалов   как  проказу     и  чуму   холеру   А виноваты    олигархи    предприниматели   работаете ли   чиновники    депутаты  продажные    у  нас  безработица    а  для  черножопых   все  льготы  пенсии    а  нам   хрен     И   где  эти   ишаки    на  рынке   ходят  табунами    и   нападают   на  Россиян    идет   захват   страны    и   власти    а  полицаи    продажные    не   возбуждают   уголовные  дела     а  берут   взятки
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