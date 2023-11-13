Выяснилось, почему в России начался разгул нелегальной миграции: кто и зачем додумался ограничить МВД мораторием на проверки бизнеса?

Что-то не нашёл в моратории отдельной статьи о запрете проверки нелегальных мигрантов. Так что котята отдельно и котлеты отдельно. Проверка бизнеса по мораторию, а контроль над миграцией в соответствии с ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ просто саботируется по известным всем причинам. Автор лукавит, переводя стрелки на Мишустина.

виктор климахин

Тут идет не один десяток лет и тот кто служил в стройбате с черножопыми в один голос подтвердят Это национальная вражда черножопых шакалов идет со становления нации и государства и будет пока их контролируют мечети и учат убивать неверных эти гены не исправить Решение одно убивать черножопых шакалов как проказу и чуму холеру А виноваты олигархи предприниматели работаете ли чиновники депутаты продажные у нас безработица а для черножопых все льготы пенсии а нам хрен И где эти ишаки на рынке ходят табунами и нападают на Россиян идет захват страны и власти а полицаи продажные не возбуждают уголовные дела а берут взятки