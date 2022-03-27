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Фильмы закончились: в кинотеатрах снова вышли «Брат» и «Брат-2». Планируют показывать «Служебный роман», «Жмурки», «Салют-7», «Мне не больно»

Фильмы закончились: в кинотеатрах снова вышли «Брат» и «Брат-2». Планируют показывать «Служебный роман», «Жмурки», «Салют-7», «Мне не больно»

Член Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев заявил, что до половины кинотеатров в России может закрыться к лету в случае отсутствия мер поддержки со стороны государства.

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