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Четыре человека погибли при атаке БПЛА на Новороссийск

Четыре человека погибли при атаке БПЛА на Новороссийск

В ночь на 9 сентября в Новороссийске была отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в результате которой погибли четыре человека, включая одного ребенка, и 29 получили ранения.

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