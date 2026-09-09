Четыре человека погибли при атаке БПЛА на Новороссийск

В ночь на 9 сентября в Новороссийске была отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в результате которой погибли четыре человека, включая одного ребенка, и 29 получили ранения.
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