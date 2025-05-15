“Предчувствия меня не подвели”: Надежда Бабкина о работе Ольги Бузовой на юбилейном концерте

Надежда Бабкина раскрыла детали юбилейного вечера с Ольгой Бузовой.В марте этого года народная артистка России Надежда Бабкина отпраздновала свой 75-летний юбилей с размахом на сцене родного театра «Русская песня».
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