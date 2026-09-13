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Инцидент с двумя водородными бомбами на борту B-52 и угроза уничтожения американского города

В начале 1960-х годов стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress стал ключевым элементом ядерной стратегии США, обеспечивая возможность воздушного патрулирования с термоядерным оружием на борту.

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