Этот небольшой фильм рассказывает об основных правилах взятия базовых захватов на отвороте куртки и рукава кимоно.
Японские уроки дзюдо. Особенности базовых захватов. Обучение.
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Дмитрий Авенирович
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