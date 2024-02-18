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Японские уроки дзюдо. Особенности базовых захватов. Обучение.

Японские уроки дзюдо. Особенности базовых захватов. Обучение.

Этот небольшой фильм рассказывает об основных правилах взятия базовых захватов на отвороте куртки и рукава кимоно.

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Комментарии
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Дмитрий Авенирович
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