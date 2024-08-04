ТАСС: Подорвавший железную дорогу под Рязанью Сидики попросил отправить его в зону СВО

Мужчина заявил, что «готов искупить свою вину кровью»Обвиняемый в подрыве железнодорожных путей под Рязанью гражданин России и Италии Руслан Сидики попросил отправить его в зону специальной военной операции (СВО).
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