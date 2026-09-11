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Аргументы и Факты

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Медведев: у Киева все плохо с личным составом ВСУ

Укомплектованность некоторых украинских подразделений находится на уровне 20-30%, заявил зампредседателя Совбеза РФ.

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