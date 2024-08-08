Жадности криптоинвесторов не удалось победить страх . Индекс Cryptofear падает к отметке 20 пунктов

Попытка индекса Crypto Fear & Greed Index выйти из состояния экстремального страха, провалилась. Вчерашний отскок от двухлетних минимумов показаний на 17-ти пунктах к 29-ти пунктам, нивелировано сегодняшним возвратом на отметку 20.
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