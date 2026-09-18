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Фицо не приехал на первый саммит «Карпатской восьмерки» на Украине

Фицо не приехал на первый саммит «Карпатской восьмерки» на Украине

Отказался от поездки на учредительный саммит «Карпатской инициативы», который проходит 18–20 сентября в Ивано-Франковской области Украины премьер-министр Словакии Роберт Фицо, 18 сентября сообщает «Европейская правда» со ссылкой на собственные источники.

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