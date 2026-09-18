Фицо не приехал на первый саммит «Карпатской восьмерки» на Украине

Отказался от поездки на учредительный саммит «Карпатской инициативы», который проходит 18–20 сентября в Ивано-Франковской области Украины премьер-министр Словакии Роберт Фицо, 18 сентября сообщает «Европейская правда» со ссылкой на собственные источники.
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