Фицо не приехал на первый саммит «Карпатской восьмерки» на Украине

Отказался от поездки на учредительный саммит «Карпатской инициативы», который проходит 18–20 сентября в Ивано-Франковской области Украины премьер-министр Словакии Роберт Фицо, 18 сентября сообщает «Европейская правда» со ссылкой на собственные источники.