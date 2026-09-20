«Мать, братьев твоих, сестру изнасилуют…»: Поплавская анекдотом «со слезами» отреагировала на триллионные масштабы коррупции в РФ

На днях генпрокурор РФ, Александр Гуцан, озвучил стоимость изъятых за полтора года активов у казнокрадов и прочих фигурантов дел о коррупции.
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