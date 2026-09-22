Т1 и Финансовый университет расширили сотрудничество на 2026-2027 годы

Более 300 студентов присоединились к совместной программе бакалавриата «Прикладное машинное обучение» ИТ-холдинга Т1 и Финансового университета, где их обучают более 50 экспертов-практиков компании.
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