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Орловские новости

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Т1 и Финансовый университет расширили сотрудничество на 2026-2027 годы

Т1 и Финансовый университет расширили сотрудничество на 2026-2027 годы

Более 300 студентов присоединились к совместной программе бакалавриата «Прикладное машинное обучение» ИТ-холдинга Т1 и Финансового университета, где их обучают более 50 экспертов-практиков компании.

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