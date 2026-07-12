ВСУ 102 раза атаковали Белгородскую область за сутки, погиб ребенок

За минувшие сутки зафиксировано 102 удара по территории Белгородской области со стороны ВСУ. Как сообщил врио губернатора Александр Шувалов, под обстрелы и атаки беспилотников попали 11 муниципальных образований, включая областной центр и приграничные округа.