«Авангард» подписал контракт с Макеевым на год

32-летний нападающий перешел в омский клуб после 4 сезонов в «Автомобилисте». В прошлом сезоне форвард провел 67 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ за клуб из Екатеринбурга и набрал 31 (15+16) очко при полезности «+11».