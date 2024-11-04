Памятник Минину и Пожарскому: зачем его перенёс Сталин в 1931 году

В истории России существует множество памятников, которые символизируют важные события и личности. Одним из таких памятников является памятник Минину и Пожарскому, который находится на Красной площади в Москве.
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