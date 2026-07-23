Строительная мудрость: то, что нельзя запенить - можно засиликонить

Отец – сыну: - Знакомиться в Интернете – могут только не серьезные люди! - Пап, а ты где с мамой познакомился? - В казино … - Вся ванная заставлена твоими сраными кремами, скрабами и бальзамами! - Ты хочешь, чтобы у меня была сухая кожа? - Петрович, мне пофиг! - Девушка, можно с вами познакомиться? - Не по Сеньке шапка! - Так Сенька её носить и не собирается.