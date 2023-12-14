«Он был счастлив только тогда, когда убивал»: судьба самого страшного палача СССР

Василий Блохин, ставший в 1926 году комендантом ОГПУ, очень любил участвовать в расстрелах лично. С удовольствием он надевал кожаный фартук, натягивал резиновые перчатки до локтя и заряжал любимый «Вальтер»… Молодость палача А ведь Василий Михайлович был выходцем из бедной крестьянской семьи Владимирской губернии.