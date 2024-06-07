Коррекция аффективных расстройств у пациентов с деменцией, их родственников и ухаживающих лиц

Громова Дарья Олеговна, сотрудник кафедры нервных болезней и нейрохирургии ИКМ Сеченовского университета, врач-невролог, специалист по когнитивным нарушениям Московского центра рассеянного склероза и Юсуповской больницы [embedded content] Adblock test (Why?) .
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