Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

11 подписчиков

DOJ Sues University Of Delaware: Illegal Aliens Get In-State Tuition, Out-Of-State Americans Pay 2.7x More

DOJ Sues University Of Delaware: Illegal Aliens Get In-State Tuition, Out-Of-State Americans Pay 2.7x More

DOJ Sues University Of Delaware: Illegal Aliens Get In-State Tuition, Out-Of-State Americans Pay 2.7x More The Justice Department has sued the University of Delaware, alleging the school "grants in-state tuition for illegal aliens while denying reduced tuition to U.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым