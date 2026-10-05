DOJ Sues University Of Delaware: Illegal Aliens Get In-State Tuition, Out-Of-State Americans Pay 2.7x More The Justice Department has sued the University of Delaware, alleging the school "grants in-state tuition for illegal aliens while denying reduced tuition to U.
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