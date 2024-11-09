Судя по всему, большая часть «Гераней», летающих над Украиной, теперь имеет термобарические боеые части.
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Судя по всему, большая часть «Гераней», летающих над Украиной, теперь имеет термобарические боеые части.
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