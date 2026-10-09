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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жозе Моуринью: «Если Мбаппе освистают, это победа журналистов. Нелепая шумиха. Ситуация с «Ман Сити», обстановка вокруг Криштиану – столько событий, но вам все равно мало»

Главный тренер « Реала » Жозе Моуринью ответил на вопрос о том, могут ли Килиана Мбаппе освистать болельщики на фоне поведения нападающего в период паузы на матчи сборных.

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